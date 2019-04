Barcelona x Real Sociedad: onde assistir ao vivo na TV e online ao jogo

Barcelona e Real Sociedad se enfrentam neste sábado, às 15h45 (horário de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona, pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol.

Onde assistir Barcelona x Real Sociedad ao vivo na TV e online?

A partida terá transmissão pelo canal Fox Premium, que também permite assistir a partida online . O Estado fará minuto a minuto da partida .

O Barcelona entra em campo como líder do Espanhol, com 74 pontos, nove a mais que o Atlético de Madrid, segundo colocado. Na última rodada, empatou sem gols com o Huesca, mas vem embalado pela classificação para a semifinal da Liga dos Campeões, na última terça-feira, quando Messi deu mais um show e comandou a vitória por 3 a 0 sobre o Manchester United.

O Real Sociedad aparece na 10ª colocação, com 41 pontos e concentra suas forças apenas na disputa do Espanhol. Na rodada passada, empatou por 1 a 1 com o Eibar.

