Barcelona e Sevilla: como assistir ao vivo na TV a partida

Barcelona e Sevilla disputam uma vaga para a semifinal da Copa do Rei nesta quarta-feira, às 18h30 (horário de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona. No primeiro duelo pelas quartas de final da competição, o Sevilla levou a melhor e abriu 2 a 0.

A partida não tem transmissão para o Brasil e o Barcelona entra em campo pressionado, já que precisa reverter uma desvantagem em que mesmo se vencer por um gol de diferença, estará eliminado da competição.

Para aumentar a expectativa sobre a partida, os dois times conquistaram bons resultados na última rodada do Campeonato Espanhol. O Barcelona derrotou fora de casa o Girona por 2 a 0 e o Sevilla goleou o Levante, em casa, por 5 a 0.

Confira os jogos de volta das quartas de final da Copa do Rei*

* entre parênteses, o resultado do primeiro jogo

Terça-feira

Valencia x Getafe (Getafe 1 x 0 Valencia)

Quarta-feira

Betis x Espanyol (Espanyol 1 x 1 Betis)

Barcelona x Sevilla (Sevilla 2 x 0 Barcelona)

Quinta-feira

Girona x Real Madrid (Real 4 x 2 Girona)

Veja os últimos resultados do Barcelona

27/: Girona 0 x 2 Barcelona - Espanhol

23/01 Sevilla 2 x 0 Barcelona - Copa do Rei

20/01 Barcelona 3 x 1 Leganes - Espanhol

17/01 Barcelona 3 x 0 Levante - Copa do Rei

13/01 Barcelona 3 x 0 Eibar - Espanhol

10/01 Levante 2 x 1 Barcelona - Copa do Rei

06/01 Getafe 1 x 2 Barcelona - Espanhol

Próximos jogos do Barcelona

30/01 Barcelona x Sevilla - Copa do Rei

02/02 Barcelona x Valencia - Espanhol

10/02 Athletic Bilbao x Barcelona - Espanhol

16/02 Barcelona x Valladolid - Espanhol

19/02 Lyon x Barcelona - Liga dos Campeões