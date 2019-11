Onde assistir Barcelona x Slavia Praga ao vivo na TV e online

Para garantir a manutenção da liderança do Grupo F da Liga dos Campeões, o Barcelona recebe o Slavia Praga nesta terça-feira, às 14h55 (horário de Brasília), no Camp Nou, pela quarta rodada da principal competição europeia. O clube checo ainda não venceu nesta edição da Champions League.

LEIA TAMBÉM > Tabela da Liga dos Campeões

Assistir Barcelona x Slavia Praga ao vivo na TV

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal fechado TNT.

Assistir Barcelona x Slavia Praga ao vivo online

Para quem quiser acompanhar online, a opção é assistir pelo EI Plus, canal fechado e pago do Esporte Interativo. E o Estado vai fazer tempo real da partida.

Informações das equipes

O Barcelona lidera o Grupo F com sete pontos, três a mais que Inter de Milão e Borussia Dortmund, que se enfrentam também nesta terça, às 17h (horário de Brasília). No sábado, o Barça foi surpreendido e perdeu por 3 a 1 para o Levante, pelo Campeonato Espanhol. O Slavia Praga aparece na lanterna do grupo na Champions League, com apenas um ponto. Na última rodada do Campeonato Checo, goleou o Banik por 4 a 0.