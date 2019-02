Barcelona x Valencia: como assistir ao vivo a partida pelo Espanhol

Embalados com a classificação na Copa do Rei, Barcelona e Valencia se enfrentam neste sábado, às 15h30 (de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona, pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol.

Barcelona x Valencia terá transmissão do canal ESPN Brasil e acompanhamento em tempo real do Estado. As duas equipes se classificaram para a semifinal da Copa do Rei no meio da semana. O Barcelona goleou o Sevilla por 6 a 1 e o Valencia bateu o Getafe por 3 a 1.

Os dois times também fizeram bonito na última rodada do Espanhol. O Barcelona derrotou o Girona por 2 a 0 e o Valencia fez 3 a 0 no Villarreal. Com os resultados, o Barça fica na liderança com 49 pontos e o Valencia é o sétimo, com 29.

Mostrando mais uma vez sua preocupação com o futuro, o Barcelona acertou nesta semana a contratação do lateral Emerson, do Atlético-MG. Inicialmente, o jogador irá atuar por empréstimo no Bétis e no meio do ano se apresentará ao time grená.

Veja os últimos resultados do Barcelona

30/01 Barcelona 6 x 1 Sevilla - Copa do Rei

27/01 : Girona 0 x 2 Barcelona - Espanhol

23/01 Sevilla 2 x 0 Barcelona - Copa do Rei

20/01 Barcelona 3 x 1 Leganes - Espanhol

17/01 Barcelona 3 x 0 Levante - Copa do Rei

13/01 Barcelona 3 x 0 Eibar - Espanhol

10/01 Levante 2 x 1 Barcelona - Copa do Rei

06/01 Getafe 1 x 2 Barcelona - Espanhol

Próximos jogos do Barcelona

10/02 Athletic Bilbao (F) - Espanhol

16/02 Real Valladolid (C) - Espanhol

19/02 Lyon-FRA (F) - Liga dos Campeões

24/02 Sevilla (F) - Espanhol

02/03 Real Madrid (F) - Espanhol