Barcelona x Valencia: transmissão e horário da decisão da Copa do Rei

O Barcelona, de Messi, se despede da temporada neste sábado, contra o Valencia, às 16h (horário de Brasília), no estádio Benito Villamarín, em Sevilla, pela decisão da Copa do Rei. É o último compromisso de Messi antes de se apresentar à seleção argentina, que disputará no Brasil a Copa América.

ONDE ASSISTIR BARCELONA X VALENCIA?

Barcelona e Valencia terá transmissão exclusiva da ESPN Brasil e acompanhamento em tempo real do Estado.

O jogo está marcado para às 16h. Nas semifinais da Copa do Rei da Espanha, o Barcelona, atual campeão Espanhol, despachou o Real Madrid, enquanto o Valencia deixou para trás o Betis.

Messi ainda sonha em ser artilheiro da competição. Ele tem dois gols. Precisaria fazer mais três. Lembrando que o camisa 10 do Barcelona foi artilheiro do Campeonato Espanhol e ainda é da Liga dos Campeões. Mas neste sábado não será jogo fácil. O Valencia terminou a liga em quarto lugar, com 61 pontos.