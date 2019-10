Barcelona x Valencia: onde ver e horário do jogo pelo Espanhol

Mais uma vez sem Messi, se recuperando de lesão, o Barcelona enfrenta o Valencia neste sábado, às 16h (horário de Brasília), no Camp Nou, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Espanhol.

Barcelona x Valencia terá transmissão do canal FOX Premium. O Estado também faz o tempo real da partida.

Fora de combate desde quando voltou das férias, Messi não participou das atividades com o grupo do Barcelona na semana e foi descartado para o confronto. Quem pode ser reforço para Ernesto Valverde é Luis Suárez. O uruguaio está na reta final da recuperação de lesão panturrilha, mas só deve ir para o jogo se estiver 100%.

A equipe catalã ocupa apenas o 11º lugar na classificação com quatro pontos após três jogos, com uma vitória, um empate e uma derrota.

Com os mesmo quatro pontos, o Valencia surpreendeu seus torcedores nesta semana ao demitir o técnico Marcelino Garcia Toral. Campeão da Copa do Rei há poucos meses, o treinador será substituído por Albert Celades. A mudança no comando técnico ocorre uma semana antes da estreia da equipe na Liga dos Campeões, na terça-feira, contra o Chelsea.

CALENDÁRIO:

SÁBADO

08h30 - Liverpool x Newcastle

10h - Fiorentina x Juventus

13h30 - RB Leipzig x Bayern de Munique

16h - Barcelona x Valência

17h - Flamengo x Santos

19h - Palmeiras x Cruzeiro

19h - Chapecoense x Vasco

21h - Ceará x Botafogo

DOMINGO

11h - Atlético-MG x Internacional

16h - Grêmio x Goiás

16h - Fluminense x Corinthians

16h - Bahia x Fortaleza

19h - São Paulo x CSA