Barcelona x Villarreal: onde assistir e horário do confronto pelo Campeonato Espanhol

Barcelona e Villarreal jogam neste domingo, às 15h30, no Camp Nou, pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol. Com Messi em campo, o time catalão tenta retomar a liderança, perdida para o Sevilla.

Barcelona x Villarreal não terá transmissão para o Brasil. O Barcelona inicia a rodada na segunda colocação, com 25 pontos, um a menos que o Sevilla. Na última rodada, o Barça ficou no empate por 1 a 1 com o Atlético de Madrid, mas vem de vitória por 2 a 1 sobre o PSV, pela Liga dos Campeões, com Messi em campo.

Já o Villarreal aparece na modesta 16ª colocação, com 14 pontos. Na quinta-feira, empatou por 0 a 0 com o Rangers, pela Liga Europa e no último domingo, derrotou o Bétis por 2 a 1, pelo Campeonato Espanhol.