Barcelona x Villarreal: transmissão ao jogo pelo Espanhol

Tentando se reerguer após um começo de temporada ruim, o Barcelona enfrenta o Villarreal nesta terça-feira, às 16h (horário de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona, pela sexta rodada do Campeonato Espanhol. Será o primeiro jogo da equipe catalã após Lionel Messi ser eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa.

LEIA TAMBÉM > Messi volta a ser eleito o melhor do mundo e se isola com seis conquistas

Barcelona x Villarreal terá transmissão ao vivo pelo canal Fox Premium e o Estado vai fazer tempo real da partida.

O Barça inicia a rodada na surpreendente oitava colocação, com sete pontos, e precisa da vitória para não se distanciar ainda mais da parte de cima da tabela. Na última rodada, o time de Messi perdeu por 2 a 0 para o Granada.

Já o Villarreal aparece em sétimo, com um ponto a mais, e venceu o Real Valladolid por 2 a 0 na última rodada. Se conquistar um resultado positivo nesta terça-feira, a equipe pode entrar na briga pelas primeiras colocações.

OUTROS JOGOS DESTA TERÇA-FEIRA

Brescia x Juventus (Campeonato Italiano)

Vitória x Atlético-GO (Série B do Brasileiro)