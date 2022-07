Xavi se junta ao Barcelona nos EUA após problemas com visto por ter visitado o Irã

O técnico do Barcelona, ​​Xavi, enfim pode fazer parte da delegação do time durante a pré-temporada do clube nos Estados Unidos. O treinador desembarcou em Miami nesta quarta-feira após ter ficado impossibilitado de realizar a viagem por vários dias devido a "razões administrativas e de passaporte". Nos últimos anos, Xavi visitou o Irã muitas vezes como jogador e técnico do Al Sadd, do Catar, e, por isso, precisava de uma permissão especial para entrar nos Estados Unidos. Ele precisou de uma autorização especial para fazer a viagem.

O técnico não pode estar presente no amistoso do Barcelona da última terça-feira, quando a equipe goleou o Inter Miami por 6 a 0, na Flórida. Ele estará acompanhado da delegação na viagem da equipe nesta quinta-feira para Las Vegas. A equipe enfrenta o rival Real Madrid em um amistoso no sábado. Depois, terá confrontos contra Juventus e New York Red Bull também em solo americano.

Xavi já pode falar com seu novo reforço para a temporada: o atacante Robert Lewandowski, apresentado oficialmente na última quarta-feira. O polonês promete ser peça importante no Barcelona. Ele marcou 50 gols em 46 jogos pelo Bayern de Munique na última temporada e fez valer sua decisão de deixar o time alemão, que não queria liberá-lo.

A janela de transferências do Barcelona segue bastante movimentada. Além de Lewandowski, o clube acertou as contratações do zagueiro Andreas Christensen, do volante Franck Kessié e do atacante Raphinha. O brasileiro já estreou e fez gol pelo novo time.

Na última temporada, a primeira desde a saída de Lionel Messi, o Barcelona passou pelo início de uma reconstrução. A equipe ficou na segunda posição do Campeonato Espanhol, 12 pontos distante do campeão Real Madrid. Na Liga dos Campeões, fracassou, foi eliminado ainda na fase de grupos e ainda viu o grande rival levantar mais um caneco. Já na Liga Europa, a equipe de Xavi caiu para o Eintracht Frankfurt, dentro de casa, nas quartas de final.