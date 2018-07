Barcos admite que Grêmio lhe deve salários, mas nega que fará greve

SÃO PAULO - A lista de clubes que devem salários para jogadores ganhou um novo integrante: o Grêmio. Nesta quinta-feira, o atacante Hernan Barcos concedeu entrevista coletiva e admitiu que a diretoria está em débito com jogadores e também com funcionários do clube. Mas ele não disse quanto meses estão atrasados. "Hoje o grupo teve uma reunião com a diretoria por esse tema. O Grêmio nunca teve problema financeiro historicamente e hoje que está atravessando uma dificuldade é injusto sair contra o clube", disse Barcos, minimizando o problema.

Segundo o argentino, todo o grupo de jogadores se reuniu nesta quinta com a diretoria em conversa que com contou com a participação de funcionários do clube. Ficou acertado, segundo Barcos, que estes terão prioridade em receber salário. "Acreditamos no clube, na palavra deles. No primeiro dinheiro que eles receberem, primeiro vão pagar os funcionários. Depois, os jogadores. Estamos despendendo deste dinheiro entrar no clube. O primeiro dinheiro que o Grêmio receber vai para pagar a dívida", explicou o jogador.

Diferentemente do que fizeram os elencos de Portuguesa e Náutico, os atletas do Grêmio não ameaçam fazer greve. "O grupo está obviamente querendo receber, mas dentro de campo não muda nada", assegurou Barcos.