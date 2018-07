Barcos admite tomar cuidado para evitar suspensão O atacante Barcos sabe que é um dos jogadores mais importantes do Palmeiras e que sua saída da equipe seria algo muito prejudicial. Por isso, o artilheiro da equipe no Campeonato Brasileiro com 11 gols e da temporada, com 25, admitiu que tem tomado cuidado para não levar um novo cartão amarelo e com isso ser suspenso.