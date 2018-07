Barcos admite 'vergonha' após derrota do Palmeiras na Sul-Americana

SÃO PAULO - Um dos principais jogadores do Palmeiras, o atacante Barcos admitiu ter sentido "vergonha" ao deixar o gramado do Estádio Nemesio Camacho, em Bogotá, ao fim da derrota por 3 a 0 para o Millonarios. O resultado eliminou o time brasileiro da Copa Sul-Americana.

"Jogamos muito mal. Achava que viríamos com outra posição, mas sinceramente vou embora daqui com muita vergonha na cara. Esperamos que a equipe melhore para sábado", lamentou o atacante, que não conseguiu balançar as redes na noite de terça-feira. Barcos soma 25 gols em 50 partidas pela equipe.

Apesar da eliminação, o argentino garantiu que o grupo não deixará o resultado negativo afetar seu ânimo na rodada do Brasileirão, no fim de semana. "No Brasileirão é outra coisa. O foco está lá e mostramos isso hoje. Temos de ganhar do Inter, no sábado, e seguir nesta sequência", afirmou o atacante.

Ameaçado pelo rebaixamento, na 18ª colocação, o Palmeiras enfrentará o Internacional, às 16h20 deste sábado, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Faltando seis rodadas para o fim do Brasileiro, uma derrota poderá afundar o time ainda mais na tabela.