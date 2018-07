Barcos afirma que meta para 2013 é igualar marca de 28 gols do ano passado

SÃO PAULO - Quando chegou ao Palmeiras em janeiro do ano passado, Barcos prometeu marcar 27 gols na temporada. No fim, conseguiu fazer 28. Agora, já consagrado como ídolo da torcida palmeirense e com contrato recentemente prorrogado, o atacante argentino estipulou nesta quarta-feira a sua meta para 2013: igualar os 28 que fez em 2012.

Ao ser perguntado sobre sua meta para 2013, durante a entrevista coletiva desta quarta-feira, Barcos perguntou quantos gols tinha marcado no ano passado. Diante da resposta, ele avisou: "É o mesmo que prometo para este ano: 28".

Durante a entrevista, Barcos também falou sobre a prorrogação do seu contrato com o Palmeiras. Depois de receber um aumento salarial, ele assinou um novo vínculo até dezembro de 2016. E disse estar feliz por ter feito o acordo.

"Estou feliz por acertar e poder ficar aqui, era o que eu queria", afirmou o argentino de 28 anos. "Me senti muito bem aqui. Teve também o carinho da torcida, que sempre me tratou bem, e tem o Gilson Kleina, que tem confiança em mim."

Apesar de reafirmar o temor de perder espaço na seleção argentina, Barcos ressaltou que não se incomoda por disputar a Série B do Brasileiro. E garantiu que só deixará o Palmeiras se for uma proposta boa para ele e para o clube.

"Não tenho pensamento em sair. Estou pensando no Paulista e na Libertadores. Tem muito tempo ainda para pensar na Série B", disse o atacante argentino, que passou a ser o principal jogador do elenco palmeirense e maior esperança da torcida.

Ele disse saber da sua importância para o Palmeiras. "Sei que tenho uma responsabilidade grande e reconheço, mas estou tranquilo. Sei que em cada jogo todo mundo estará me vendo, mas gosto desse desafio", explicou Barcos.

O argentino ainda comentou sobre o elenco palmeirense, admitindo que o clube saiu atrás dos rivais na busca por reforços. Mas Barcos mostrou confiança no Palmeiras para 2013. "Temos um grupo pequeno, mas um grupo bom", avisou.