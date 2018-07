Barcos comanda vitória do Grêmio sobre o Pelotas por 3 a 1 no Gaúcho

PELOTAS - O Grêmio chegou, nesta quarta-feira, à sua segunda vitória seguida no segundo turno do Campeonato Gaúcho. Fora de casa, teve os desfalques de Vargas e Fernando, que servem às suas seleções, mas superou os problemas para vencer o Pelotas, por 3 a 1. Barcos, Elano e Weliton marcaram.

O primeiro gol foi de Barcos, logo aos 6 minutos de jogo. Ele arriscou de longe e acertou um chute rasteiro, no canto direito de Jonatas. Aos 33, o segundo. Passe de Zé Roberto para Weliton, que recebeu pela esquerda e bateu por baixo do goleiro para fazer o primeiro gol dele com a camisa do Grêmio.

O Pelotas conseguiu descontar no segundo tempo, com Diego Torres, cabeceando sem marcação no meio da área. Quando a coisa apertou, Barcos resolveu de novo. Após um belo passe em profundidade do argentino, Elano recebeu na cara do goleiro, deu uma cavadinha, e ainda pegou a bola de novo para mandá-la para as redes.