Barcos comemora atuação e desabafa no Palmeiras

SALVADOR - O atacante Barcos desabafou após a vitória de 1 a 0 sobre o Bahia, nesta quarta-feira, no Estádio Pituaçu, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador, que enfrentou uma viagem de cinco horas para conseguir deixar Santiago, no Chile, e chegar a Salvador, mostrou irritação com as especulações de que ele teria pedido aumento de salário após ser convocado para a seleção argentina e que por isso teria até se negado a concentrar um dia antes do clássico com o São Paulo, que o Palmeiras perdeu.

"Esse negócio de aumento de salário foi ruim para mim e para a diretoria do Palmeiras. Quando voltei da seleção, pedi para descansar em casa e o técnico (Gilson Kleina) me liberou. E aí saiu que eu não quis concentrar porque queria aumento de salário. Tem de saber que não sou assim. Se eu fosse um filho da p.... de pedir aumento nessas condições, eu não estaria aqui no Palmeiras", resumiu o argentino.

O fato é que Barcos conseguiu chegar em Salvador menos de duas horas antes de começar o jogo e ajudou a equipe do Palmeiras mais uma vez. Ele fez o cruzamento para o gol de Betinho, o único da partida. "Eu queria jogar e ajudar o time. Todo mundo estava me esperando no aeroporto para me buscar e a polícia me ajudou também a chegar ao estádio", comemorou o atacante.

O Palmeiras volta a entrar em campo no sábado, agora mais descansado, para ajudar o Palmeiras diante do Cruzeiro em Araraquara, na Fonte Luminosa. A vitória de quarta-feira deixou o time com 29 pontos, na 17ª colocação no Campeonato Brasileiro, e a 6 pontos do Bahia, o primeiro time fora da zona de rebaixamento.