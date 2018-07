Barcos diz que não esperava fazer sucesso tão rápido no Palmeiras

SÃO PAULO - O atacante Hernán Barcos, contratado junto à LDU para esta temporada, parece que joga no Palmeiras há anos. O argentino tem mostrado desenvoltura e admite que nem ele esperava que fosse dar tão certo em tão pouco tempo. Em cinco jogos como titular, ele marcou quatro gols.

"Eu tinha a expectativa de jogar e triunfar aqui, sabendo que tinha um tempo de adaptação. Estou me colocando no ritmo do futebol brasileiro e conseguindo marcar gols e ajudar o time a ter mais tranquilidade", disse nesta terça o jogador, que tem demonstrado personalidade, mas também humildade, quando o assunto é sua importância ao time.

Sempre que questionado sobre o assunto, Barcos nega ser titular absoluto e afirma que espera ser ídolo, mas não acha que já atingiu o status. "O carinho da torcida é muito lindo, mas creio que não há um principal jogador do time, já que todos vão para o mesmo lado. É isso que importa. E é bom que temos que contar com todos. É importante", afirmou.