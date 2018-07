Barcos é apresentado no Cruzeiro e se diz ansioso para estrear: 'Estou no ritmo'

O atacante Hernán Barcos foi apresentado oficialmente pelo Cruzeiro neste sábado. O argentino afirmou que estava treinando até a semana passada no seu ex-clube, a LDU, do Equador, e pode estrear já nesta semana.

"Estou no ritmo. É só começar a treinar. Estou esperando a burocracia que precisamos para estar habilitado e depois estou à disposição", afirmou Barcos, que fez seu último jogo com a equipe equatoriana há 12 dias.

Porém, o atleta não estará regularizado para enfrentar o Atlético-PR nesta segunda-feira, às 20 horas, no Mineirão, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na ida, no Paraná, vitória to time celeste por 2 a 1.

Ele espera estar registrado no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, no início da semana para fazer sua estreia na quinta-feira, no dérbi diante do América-MG, também no Mineirão, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Além de estar preparado fisicamente, Barcos não vai demorar muito para vestir a camisa 28 do Cruzeiro porque os atacantes do elenco estão no estaleiro. Fred e Sassá se recuperam de cirurgia no joelho e Raniel faz tratamento de uma recente lesão.

A torcida deposita grande expectativa sobre Barcos. Centenas de cruzeirense recepcionaram o atacante em sua chegada no aeroporto de Confins, na sexta-feira. O jogador se disse emocionado com o calor do torcedor.

"Chegar desse jeito é muito gratificante, ter o apoio do torcedor é muito importante para o trabalho", afirmou o argentino, que tinha propostas de outros clubes antes de fechar co o time mineiro. "O Cruzeiro era a primeira opção. Pela grandeza do clube, pelo que significa nacional e internacionalmente. Estamos em três competições importantes, o Cruzeiro quer brigar por elas. Para um atleta isso é muito importante na hora de tomar decisões", explicou.

O argentino conversou com os companheiros e com o técnico Mano Menezes. "É muito importante ter um grupo bom e o grupo aqui é espetacular. Não falei no grupo, mas ouvindo cada um, vê que o grupo é muito bom. A estrutura do clube me deixou surpreendido, com a grandeza que tem e o que tem à disposição. Tudo que precisar aqui tem. É um grupo forte", elogiou.

O Cruzeiro disputa neste segundo semestre a Copa do Brasil, o Brasileirão e a Copa Libertadores. Na principal competição sul-americana de clubes, encara o Flamengo pelas oitavas de final, em dois jogos em agosto.

Para Barcos, o Cruzeiro não deve priorizar um torneio. "O grupo está consciente do que está jogando e cada um de nós vai dar o melhor para brigar pelas três competições. Não vamos escolher uma ou outra. Vamos brigar por todas", finalizou.