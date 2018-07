Barcos e Guiñazu ficam fora de convocação argentina

A ausência do jogador do Palmeiras surpreendeu porque ele havia sido convocado para as últimas partidas da seleção argentina. O atacante esteve presente nos confrontos diante de Uruguai e Chile, neste mês, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2014.

Outro que ficou de fora desta convocação foi o volante Guiñazu, do Internacional. Ele também havia sido chamado para enfrentar uruguaios e chilenos, mas foi preterido para o amistoso contra os árabes. Com isso a lista de 23 jogadores foi formada apenas com nomes que atuam no futebol europeu.

Confira a lista de convocados da seleção argentina:

Goleiros: Mariano Andújar (Catania), Cristian Álvarez (Espanyol) e Sergio Romero (Sampdoria).

Defensores: Federico Fernández (Napoli), Augusto Fernández (Celta de Vigo), Ezequiel Garay (Benfica), Marcos Rojo (Sporting-POR), Hugo Campagnaro (Napoli), Pablo Zabaleta (Manchester City) e Fabricio Coloccini (Newcastle).

Meio-campistas: Javier Mascherano (Barcelona), Fernando Gago (Valencia), Alberto Costa (Valencia), Angel Di María (Real Madrid), Ricardo Álvarez (Inter de Milão), Enzo Pérez (Benfica), Eduardo Salvio (Benfica), Fabián Rinaudo (Sporting) e Luciano Monzón (Lyon).

Atacantes: Lionel Messi (Barcelona), Sergio Agüero (Manchester City), Franco di Santo (Wigan) e Gonzalo Higuaín (Real Madrid).