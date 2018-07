Barcos é reintegrado ao Grêmio para jogo contra o Flu O atacante Hernán Barcos será reintegrado ao grupo do Grêmio na noite desta terça-feira, véspera do confronto com o Fluminense, pela Copa Libertadores. O jogador voltará a fazer parte da delegação, com chegada prevista no Rio de Janeiro às 19h15, após ser liberado no fim de semana por motivos particulares.