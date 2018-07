Barcos exalta importância de clássico e não promete gol

SÃO PAULO - Há quase dois meses no Palmeiras, o atacante argentino Barcos já caiu nas graças da torcida, mas neste domingo terá seu maior desafio desde que chegou ao clube. Ele fará seu primeiro clássico diante do Corinthians, no Pacaembu, pela 15.ª rodada do Campeonato Paulista, e disse já ter percebido a dimensão que o confronto tem.

"Pelo pouco tempo que estou aqui já percebi o quanto significa esse jogo para a torcida", declarou, nesta sexta-feira. "Outro dia fiz um churrasco com amigos palmeirenses e eles me falaram que se eu marcar um gol no clássico posso ficar até 20 jogos sem marcar", completou.

Apesar do pedido de seus amigos, Barcos preferiu não prometer gols para a partida. "Não posso prometer gols, porque estaria mentindo. O que posso dizer é que vou tentar e lutar bastante para ajudar a equipe. Jogo a jogo estou ganhando mais confiança e sei que marcar gol em um clássico ajudaria ainda mais", afirmou.

Um gol diante do maior rival ganharia ainda mais importância pelo momento de ambas as equipes, que brigam pela ponta do Campeonato Paulista. O Palmeiras é o líder, com 32 pontos, mas é seguido de perto pelo Corinthians, que aparece na terceira colocação, com um ponto a menos. O São Paulo tem o mesmo número de pontos do time do Parque São Jorge, mas leva vantagem no saldo de gols.