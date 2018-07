Barcos faz de pênalti e garante segunda melhor campanha para o Grêmio

SÃO PAULO - O Grêmio jogou mal, mas conseguiu vencer o Nacional do Uruguai, por 1 a 0, nesta quinta-feira à noite, na Arena Grêmio. O único gol do jogo foi marcado de pênalti, logo aos 12 minutos do primeiro tempo, pelo artilheiro Barcos. Com o resultado, o time gaúcho avançou às oitavas de final no primeiro lugar do Grupo 6.

Mas o Grêmio não tem muito o que comemorar da partida desta noite, uma vez que pode ter seu estádio fechado. Antes do jogo, duas torcidas organizadas do clube entraram em confronto nas arquibancadas, resultando em prisão de pelo menos 20 torcedores. De acordo com a Rádio Gaúcha, três deles estavam proibidos de entrar em estádios por conta de brigas anteriores.

No jogo inaugural da Arena Grêmio, pela fase preliminar da Libertadores do ano passado, quando a grade de proteção da geral desabou, o Grêmio recebeu uma punição relativamente branda da Conmebol, que colocou o clube sub judice por dois anos. "Será fechado o estádio de maneira automática caso aconteça o mesmo ou qualquer outro incidente de similar natureza nos próximos dois anos", anunciou a Conmebol, na ocasião.

A briga desta quinta-feira foi presenciada pelo delegado da Conmebol presente à partida. Caso cumpra com a promessa, a entidade pode fechar a Arena ou obrigar o Grêmio a jogar com os portões fechados. Assim, iria pelo ralo a vantagem adquirida nesta quinta, ao ficar em primeiro lugar no grupo.

No outro jogo da chave, o Atlético Nacional venceu o Newell''s Old Boys, na Argentina, por 3 a 1. Assim, foi a 10 pontos e passou o Newell''s, que foi semifinalista ano passado sob o comando de Tata Martino e agora está eliminado da briga pelo título. Os colombianos é que avançaram no segundo lugar, atrás apenas do Grêmio, que terminou a primeira fase com 14 pontos.

A vitória gremista só foi possível graças ao assistente Efraín Castro, que viu pênalti não marcado pelo árbitro Oscar Maldonado quando Barcos foi derrubado na área. Após conversa entre a dupla, o pênalti foi anotado. O argentino bateu mal, no meio do gol, Munua até bateu com o pé nela, mas não evitou que o placar fosse alterado.

Depois, o Grêmio não conseguiu impor um ritmo de jogo que justificasse a classificação antecipada. Eliminado, o Nacional também não assustava. Na segunda etapa, com Deretti no lugar de Edinho, o time brasileiro ficou mais ofensivo e chegou a merecer ampliar o marcador. Nos minutos finais, Deretti e Barcos perderam gols absurdos.

FICHA TÉCNICA:

GRÊMIO 1 X 0 NACIONAL

GRÊMIO - Marcelo; Pará, Werley, Rhodolfo e Wendell; Edinho (Deretti), Ramiro, Riveros e Alan Ruiz (Lucas Coelho); Dudu (Maxi Rodríguez) e Barcos. Técnico - Enderson Moreira.

NACIONAL - Gustavo Munúa; Jonathan Píriz, Scotti (Coates), De los Santos e Manuel Díaz; Nicolás Prieto, Hugo Dorrego, Alfonso Espino e Diego Arismendi (Maximiliano Calzada); Iván Alonso e Morro García (Mascia). Técnico - Gerardo Pelusso.

GOL - Barcos, de pênalti, aos 12 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Oscar Maldonado (Bolívia).

CARTÕES AMARELOS - Ramiro, Maxi Rodríguez, De Los Santos, Nicolás Prieto, Iván Afonso.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS).