Barcos faz dois gols e comanda vitória do Grêmio no Gaúcho

O Grêmio estreou com vitória no Campeonato Gaúcho, neste sábado. Perante quase 20 mil torcedores na Arena Grêmio, a equipe tricolor contou com grande atuação de Barcos para fazer 3 a 0 no estreante União Frederiquense, da cidade de Frederico Westphalen. O argentino, entretanto, pode ter feito seu último jogo pelo clube.

Antes do jogo, o assunto na Arena foi a provável transferência de Barcos. O jogador teria recebido proposta do futebol chinês, disposto a pagar a ele os mesmos salários astronômicos que convenceram Diego Tardelli, Ricardo Goulart e Conca a deixar clubes brasileiros para se arriscarem na China.

Apesar da proposta - não confirmada oficialmente pelo jogador ou pela diretoria - Barcos jogou normalmente. E abriu o placar, de pênalti, aos 16 minutos do primeiro tempo. A falta foi marcada depois de um defensor cortar com o braço um cruzamento do garoto Araújo, recém-promovido das categorias de base.

Outro jovem que começou como titular foi Lincoln, de apenas 16 anos, que ganhou a vaga no meio-campo porque Douglas não foi registrado a tempo. No ataque, Marcelo Moreno foi titular na sua volta ao Grêmio e criou a jogada do segundo gol. O goleiro pegou o chute do atacante boliviano, mas Barcos fez no rebote.

Jogando melhor, o Grêmio criou e perdeu diversas chances de ampliar. Do outro lado, o União Frederiquense também assustou e só não descontou com Josiel (artilheiro do Brasileirão de 2007) porque Marcelo Grohe fez defesa incrível em cima da linha.

Nicolas, goleiro do União Frederiquense, também trabalhou bem, mas não conseguiu impedir que Everton fizesse o terceiro, de cabeça, após cruzamento de Barcos. Naquele momento, aos 40 do segundo tempo, o Grêmio já tinha um jogador a menos, porque Araújo foi expulso.