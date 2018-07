Barcos faz dois gols improváveis e Grêmio bate Caxias

CAXIAS DO SUL - Com dois gols do atacante Barcos, o Grêmio passou pelo Caxias, por 3 a 2, na noite desta quarta-feira, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. Na partida, os gremistas saíram na frente, levaram a virada, mas voltaram à frente do placar pelos pés do argentino, que acabou como herói do jogo.

Quem marcou o primeiro foi Zé Roberto, aos 18 minutos, aproveitando lançamento que o colocou na cara do goleiro. O empate veio de cabeça, com Júlio Madureira livre no primeiro pau. Aos 24, três minutos depois, o Caxias virou. Baiano, novamente pelo alto, marcou após cobrança de escanteio da direita.

Barcos empatou ainda no primeiro tempo, aos 33, num lance de sorte. Ele recebeu pela ponta direita, tentou o cruzamento, mas acabou mandando direto para o gol, encobrindo o goleiro. O gol da virada foi ainda mais usual. Busatto bateu tiro de meta com força, a bola passou por um zagueiro, chegou a Barcos e quicou duas vezes antes de o argentino bater por cima do goleiro Douglas.

Graças a esta vitória, o Grêmio foi a 18 pontos, na liderança folgada do Grupo B, com cinco vitórias, três empates e uma derrota. Já o Caxias está no quinta lugar da chave, com apenas oito pontos.