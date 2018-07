Barcos faz quatro gols em 1º treino com bola no Cruzeiro

O treino de reapresentação do Cruzeiro nesta terça-feira contou com duas novidades no gramado da Toca da Raposa II. Reforço recém-contratado, o atacante Hernán Barcos e o meia Mancuello treinaram com bola na atividade que não contou com os titulares que se classificaram para as quartas de final da Copa do Brasil, na noite de segunda-feira.

Foi o primeiro treino com bola de Barcos na equipe mineira. E ele mostrou seu cartão de visitas. Marcou quatro gols na atividade técnica liderada pelo treinador Mano Menezes, que dividiu o grupo em duas equipes. Mancuello também treinou normalmente, após se recuperar de um edema na coxa esquerda.

Os dois jogadores estiveram no mesmo time na atividade desta terça. A equipe foi escalada com Lucas França (Vitor Eudes); Bruno Silva, Manoel, Ariel Cabral e Marcelo Hermes; Mancuello, David e Barcos. O outro time teve Rafael; Ezequiel, Murilo e Patrick Brey; Lucas Romero, Robinho e Raniel.

Os titulares fizeram somente treino regenerativo. Na noite de segunda, eles empataram com o Atlético Paranaense por 1 a 1, no Mineirão. Como havia vencido no jogo de ida por 2 a 1, em Curitiba, o Cruzeiro garantiu a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil - seu próximo adversário será o Santos.

Barcos foi contratado para reforçar o setor ofensivo neste segundo semestre da equipe, desfalcada de Fred e Sassá, ambos machucados. Ele será a opção de Mano para liderar o ataque tanto no Brasileirão quanto na Copa Libertadores. Na competição continental, o Cruzeiro vai duelar com o Flamengo nas oitavas de final.

Barcos, contudo, ainda não foi regularizado. Ele aguarda inscrição no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para poder entrar em campo na quinta-feira, contra o América-MG, no Mineirão, pela 13ª rodada do Brasileirão.