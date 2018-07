Barcos já fala como jogador do Palmeiras e deve assinar por três anos

SÃO PAULO - O atacante argentino Hernán Barcos deve mesmo ser o novo reforço do Palmeiras para a temporada de 2012. Na noite desta segunda-feira, o jogador da LDU, do Equador, praticamente confirmou que vai atuar no clube alviverde. Segundo o atleta, o Palmeiras já chegou a um acordo com a LDU, e faltam somente ‘alguns detalhes’ para que o negócio seja concretizado. O jogador, inclusive, já agradeceu ao time equatoriano.

"Creio que é um bom negócio para todos. O bom é que foi uma decisão em conjunto. O mais importante é que vou bem. Seguramente posso voltar no futuro já como um equatoriano", disse Barcos.

O atacante se mostrou feliz por ter sido indicado pelo técnico Luiz Felipe Scolari. "É muito lindo que um técnico como Luiz Felipe Scolari te tenha em conta. Por isso não tive dúvida no momento de tomar uma decisão sobre o lugar para onde queria ir. Foi como o dia em que Edgardo Bauza disse que queria que eu viesse para a LDU. São técnicos importantíssimos, com uma grande trajetória, que podem ensinar muito a mim", elogiou Barcos.

"Quando chegarmos ao último acordo, pois faltam pequenas coisas, como falei, firmaremos o negócio e depois saberei quando vou para o Brasil", prosseguiu.

Barcos disse que deve fechar um contrato de três anos com o Palmeiras. "É algo muito lindo. Espero depois desses três poder voltar para a LDU", discursou. "Minha pretensão era ir para um futebol que pudesse ser bem visto, como o equatoriano. Por sorte me deram a oportunidade de ir para o Palmeiras. A opção do Oriente Médio era mais econômica que outra coisa. Falei com a LDU, nos entendemos, tomamos a decisão em conjunto e tratamos de fazer o melhor para todos", completou o atacante, que é conhecido como ‘O Pirata’.