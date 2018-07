Barcos marca, Grêmio bate Goiás e está na Libertadores

PORTO ALEGRE - Finalmente, para alívio da torcida, o Grêmio deslanchou. Depois de um jejum de gols e vitórias, o time gaúcho conquistou três pontos em cima do Goiás e garante, por enquanto, uma vaga direta na Libertadores de 2014. O palco da conquista foi a Arena e o destaque foi Barcos, que depois de nove jogos sem marcar, fez o gol da vitória, pela penúltima do Brasileirão.

O time tricolor abriu o placar aos 16 minutos. Pará arrancou do campo de defesa e encontrou Ramiro na intermediária. O volante gremista invadiu a área de Renan e tocou bonito, na saída do goleiro, para o atacante Barcos, que desencantou e marcou o dele, encerrando seu longo jejum.

Com o resultado, o Grêmio entra na última rodada do campeonato em segundo, com 64 pontos. O Goiás é o quarto, com 59. Somado à vitória do Santos por 2 a 1 sobre o Atlético-PR, a equipe gaúcha precisa de um empate no próximo domingo para confirmar sua vaga direta na fase de grupos da competição continental.

"A gente deu um passo muito grande. Então é ir lá [no próximo duelo contra a Portuguesa], fazer um bom jogo, se não der para ganhar, segurar o empate. O importante é se classificar em segundo", afirmou o atacante Kleber, no fim da partida.

"Passamos mais de 50% do campeonato no G4, o que incomodou muita gente. O Grêmio, com esse plantel, está na Libertadores", desabafou o técnico Renato Gaúcho ainda no campo. O Grêmio entra em campo novamente domingo, dia 8, às 17h, contra a Portuguesa no Canindé. No mesmo horário, o Goiás pega o Santos, no Serra Dourada.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 1 X 0 GOIÁS

GRÊMIO - Dida; Pará, Rhodolfo, Bressan e Alex Telles; Souza, Ramiro e Zé Roberto (Adriano); Vargas, Kleber (Maxi Rodríguez) e Barcos (Elano). Técnico: Renato Gaúcho.

GOIÁS - Renan; Vítor, Ernando, Valmir Lucas e William Matheus; Amaral, Thiago Mendes, Eduardo Sasha (Ramon), Hugo e Renan Oliveira (Roni); Walter (Léo Bonatini). Técnico: Enderson Moreira.

GOL - Barcos, aos 16 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Héber Roberto Lopes (PR).

CARTÕES AMARELOS - Walter, Eduardo Sasha (Goiás); Souza, Vargas e Elano (Grêmio).

PÚBLICO - 34.381 espectadores (total).

RENDA - não disponível.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre.