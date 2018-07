Barcos não treina e segue como dúvida para domingo

O técnico Luiz Felipe Scolari ainda não sabe se vai poder contar com o atacante Barcos para enfrentar a Chapecoense, neste domingo, na Arena Grêmio, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O argentino sente um desconforto na coxa esquerda e não participou do treino coletivo dos reservas contra a equipe júnior, nesta sexta-feira.

Enquanto os demais jogadores que não foram titulares contra o Santos ficaram no 0 a 0 com os garotos, Barcos permaneceu no banco de reservas. O atacante deverá ser reavaliado no sábado pela manhã para saber se tem condições de enfrentar os catarinenses. Na quinta à noite, ele já não pegou o Santos.

Lucas Coelho, que comandou o ataque gremista diante dos paulistas e criou as melhores oportunidades, parando no goleiro Aranha, aparece como favorito para mais uma vez substituir Barcos se necessário. Zé Roberto, que cumpriu suspensão contra o Santos, volta à equipe na lateral esquerda.