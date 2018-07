Barcos pede desculpas à torcida do Palmeiras e promete 2013 de vitórias

SÃO PAULO - O desempenho do atacante Barcos foi uma das poucas coisas positivas na campanha que rebaixou o Palmeiras à Série B do Campeonato Brasileiro. Ciente de sua responsabilidade perante o grupo, o argentino aproveitou sua página pessoal no Twitter para pedir desculpas à torcida palmeirense.

"Palmeirense, obrigado por todo apoio. E desculpe por não poder fazer mais para sair dessa situação ruim. Mas o 2013 é nosso. Eu acredito", disse o atacante, que demonstrou a possibilidade de permanecer no clube.

A diretoria do Palmeiras deve conversar com seu empresário nos próximos dias para tentar uma renovação de contrato e aumento salarial para, assim, espantar qualquer especulação do futebol europeu. O jogador chegou a dizer durante a temporada que provavelmente deixaria o clube em caso de queda, para não prejudicar sua sequência na seleção argentina.

Para a próxima rodada, Barcos está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e com isso não enfrenta o Atlético-GO, domingo, no Pacaembu, pela penúltima rodada do Brasileirão. Obina deve ocupar o seu lugar.