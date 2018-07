Barcos pede Palmeiras forte para não passar vergonha na Libertadores

SÃO PAULO - Mesmo sem saber se vai permanecer no Palmeiras em 2013, Barcos pede à diretoria um time forte para não passar vergonha na Copa Libertadores. E, caso veja que o clube está com dificuldades para contratar algum jogador de peso, o argentino pode apressar a sua saída de São Paulo.

Apesar de dizer que defender a seleção argentina na Copa do Mundo é o seu grande objetivo - e jogar a Série B do Brasileiro o prejudicaria no seu sonho -, o atacante afirma também que não gostaria de deixar o Palmeiras. Por isso a dificuldade em definir seu futuro. "Tenho de por na balança o que é positivo e negativo."

Independentemente de sua decisão, Barcos repete o discurso do técnico Gilson Kleina, que pede boas contratações para 2013. "Ele tem razão. Para jogar o Paulista dá para colocar a garotada, mas para a Libertadores temo de ter jogadores experientes", afirmou. "Não podemos fazer como na Sul-Americana, na Colômbia, em que passamos vergonha", disse, lembrando da derrota para o Millonarios por 3 a 0, em 23 de outubro. "O ideal é entrar num nível competitivo."

Barcos disse ainda que sua decisão se permanece ou não pelo Palmeiras pode passar pela formação da equipe em 2013. "Tenho que ver também o que o time vai fazer no ano que vem. Se vai só participar ou brigar (pelo título) na Libertadores."