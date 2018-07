Barcos pede para jogar e reforça Palmeiras na Colômbia

O planejamento inicial era poupar o atacante, que vem de uma maratona de jogos e viagens pelo Palmeiras e pela seleção argentina. No entanto, após a vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, no último sábado, pelo Brasileirão, Barcos surpreendeu, pediu para estar em campo e foi atendido por Gilson Kleina.

O mesmo, porém, não aconteceu com Marcos Assunção. O volante também pediu para jogar nesta terça, mas a comissão técnica palmeirense achou melhor poupá-lo. Ele vem sentindo dores no joelho e assim terá mais tempo para se recuperar para as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, prioridade da equipe, que briga contra o rebaixamento.

Além de Marcos Assunção, Maurício Ramos e Henrique foram poupados e sequer viajariam com a delegação. O problema é que Gilson Kleina demorou para confirmar estes desfalques e a diretoria já havia comprado passagens em seus nomes. O clube agora tenta trocar as passagens para Wellington, Román e Betinho, e terá que viajar com apenas 14 jogadores se não conseguir.

Depois de vencer a partida de ida por 3 a 1, o Palmeiras pode até perder por um gol de diferença - ou por dois, desde que marque ao menos dois gols - para garantir vaga nas quartas de final. Na próxima fase, a equipe brasileira enfrentaria o vencedor do confronto entre Barcelona-EQU e Grêmio.

Confira a lista de jogadores do Palmeiras que devem embarcar para a Colômbia:

Goleiros: Bruno, Raphael.

Laterais: Arthur, Juninho

Zagueiros: Thiago Heleno, Román, Wellington, Leandro Amaro.

Volante: Márcio Araújo.

Meias: Mazinho, Patrik, Daniel Carvalho, Tiago Real.

Atacantes: Barcos, Luan, Obina, Betinho.