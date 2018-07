Barcos põe fim à novela e diz que fica no Palmeiras para jogar a Série B em 2013

SÃO PAULO - O atacante Barcos anunciou nesta quarta-feira, através de um vídeo publicado em sua página pessoal no Facebook, que fica no Palmeiras para a próxima temporada.

"Oi gente. O amor e o carinho que eu tenho hoje pelo Palmeiras eu não troco por nenhum clube. Eu tenho um sonho que é jogar a Copa do Mundo e essa é a minha vontade, mas a única forma de eu sair do Palmeiras é que o Palmeiras receba uma oferta irrecusável, não se pode dizer que não. Eu vou ficar no Palmeiras, pelo amor e pelo que criei no Palmeiras. Tamo junto e o 2013 é nosso. Eu acredito".

Com a declaração, o argentino acaba com as especulações de que poderia deixar o clube e dá a entender que após a conversa com o presidente Arnaldo Tirone, na última terça-feira, decidiu permanecer pelo menos para a disputa da Libertadores.