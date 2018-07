Barcos revela torcida pelo Boca Juniors na Libertadores

Eterno rival palmeirense, o Corinthians começou a decidir o título da Libertadores na noite de quarta-feira, quando empatou com o Boca Juniors por 1 a 1, em Buenos Aires, na Argentina. Agora, as duas equipes fazem o jogo de volta na próxima quarta, no Pacaembu, na véspera do primeiro jogo da final entre Palmeiras e Coritiba na Copa do Brasil.

"Estamos todos esperando que o Boca ganhe com um bom resultado aqui (em São Paulo)", afirmou Barcos, durante evento nesta quinta-feira, num dos novos prédios da Arena Palestra, para lançar o programa de sócio-torcedor do Palmeiras. "Se o Boca ganhar (do Corinthians na final da Libertadores), é uma motivação extra para a gente", completou.

Barcos também admitiu que está sendo difícil se concentrar na disputa do Brasileirão, diante da proximidade da final da Copa do Brasil. Mesmo assim, ele se colocou à disposição para jogar no domingo, contra o Figueirense, pela sétima rodada do campeonato nacional. "Não sabemos quem vai jogar, mas estamos todos preparados", avisou.

Assim como Barcos, o goleiro Bruno explicou que está à disposição para o jogo de domingo, quando o técnico Felipão deve poupar alguns titulares do Palmeiras. "Se perguntar para mim, quero jogar. Demorei tanto para jogar que não quero sair agora. É bom também para ganhar ritmo e manter a sequência", justificou o titular palmeirense.