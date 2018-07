Barcos treina e deve reforçar Grêmio contra Criciúma

PORTO ALEGRE - O atacante Barcos foi a principal novidade do treino do Grêmio nesta quinta-feira. Recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda, o argentino voltou a trabalhar normalmente com os companheiros e foi liberado pela comissão técnica para estar em campo diante do Criciúma, neste sábado, em Santa Catarina, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Barcos havia ficado de fora da vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo, no último domingo, e deve formar dupla de ataque com Vargas. Kleber, titular diante do time carioca, deve voltar a ficar como opção no banco de reservas.

Mas o atacante argentino não foi a única novidade do Grêmio no treino desta quinta. Sem poder contar com Adriano, suspenso, e Souza, lesionado, Renato Gaúcho armou a equipe com uma nova dupla de volantes: Ramiro e Matheus Biteco. Mais à frente, Guilherme Biteco ocupou a vaga de Zé Roberto, que foi poupado do treino, mas não deve ser problema.

Com isso, o Grêmio deve entrar em campo no sábado com: Dida; Pará, Werley, Bressan e Alex Telles; Ramiro, Matheus Biteco, Zé Roberto (Guilhermo Biteco) e Elano; Vargas e Barcos.