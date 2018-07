Barcos vê Grêmio 'impotente' em briga por Libertadores

O Grêmio quer muito a vaga na Libertadores do ano que vem mas, depois do título do Atlético-MG na Copa do Brasil, não depende mais de si para conquistá-la. Afinal, no sexto lugar (atrás também do Atlético), o time tricolor, além de vencer seus dois últimos jogos, depende de tropeços de Internacional e Corinthians para chegar ao quarto lugar e garantiu um lugar na fase preliminar na competição continental.

"Sabemos da dificuldade, mas vamos brigas, lutar até o final. Enquanto tivermos chances matematicamente, vamos brigar. Até lá vamos pensar na classificação. O sentimento é de impotência, sobretudo pelo resultado do último jogo", comentou o atacante Barcos, nesta quinta-feira, em entrevista coletiva.

Neste domingo, o Grêmio visita o Bahia, às 19h30, na Fonte Nova, e o jogo pode não valer nada para os gaúchos. Isso porque, se o Corinthians pelo menos empatar com o Fluminense, fora de casa, domingo, às 17h, e o Inter ganhar do Palmeiras, sábado, o Grêmio não terá mais chances matemáticas de ir à Libertadores.