Barcos vê seleção argentina e desfalca treino do Grêmio

O atacante Barcos foi dispensado pelo Grêmio e não precisou participar do treino da tarde desta quarta-feira no Estádio Olímpico, em Porto Alegre. O jogador, que trocou o Palmeiras pelo clube gaúcho porque queria ter visibilidade para seguir na seleção argentina, foi ao Itaquerão, em São Paulo, para assistir das arquibancadas à partida que classificou seu país à final do Mundial.

O restante do elenco gremista treinou em dois períodos nesta quarta-feira. Pela manhã, o grupo foi dividido em dois e em uma atividade com foco na preparação física. Os trabalhos começaram no campo e seguiram para a academia do clube.

Depois, à tarde, o técnico Enderson Moreira comandou atividade técnico-tática durante duas horas. Sob as orientações do treinador, o grupo treinou jogadas ofensivas e fez um coletivo com oito atletas em cada time, em campo reduzido.

"Estamos fazendo um trabalho muito importante de preparação para o restante da temporada. O elenco recebeu reforços e isso vai ser fundamental para conquistarmos nossos objetivos e encararmos a sequência de jogos no segundo semestre do ano", comentou Ramiro.