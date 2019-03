Bares de BH se preparam para transmissão do jogo do Cruzeiro no Facebook

Com tecnologia, e praticamente sem gastos, bares de Belo Horizonte se preparam para a transmissão pelo Facebook da partida entre Cruzeiro e Huracán, que ocorre às 19h desta quinta-feira, em Buenos Aires, pela Copa Libertadores. É o primeiro jogo de um clube brasileiro no torneio transmitido exclusivamente pela internet. Estabelecimentos com mais espaço para os torcedores estão fazendo os últimos ajustes. Já proprietários de bares tradicionais, de menor porte, buscam soluções para que tudo esteja pronto na hora do jogo.

No Confraria Celeste, Região Centro-Sul da capital, com capacidade para 120 pessoas, um telão e quatro televisões já contam com captação de sinal da internet. Outro telão e uma televisão não possuem o sistema, e terão que ser adaptados. "Temos tudo. Só foi necessário trazer um dos computadores de outra loja", afirma Igor Pilate, que trabalha na administração do bar.

Há 40 anos como proprietário de um bar no bairro Barreiro, José Batista Martins, do Bar do Zezé, recorreu ao filho para se adaptar à novidade. "Vou ter de fazer uma gambiarra aqui", brinca Zezé. O bar tem duas televisões, que sempre são ligadas sem volume. Só ficam as imagens. "Vou ligar o cabo HDMI no telefone e jogar para um aparelho que já temos conectado à TV", conta o filho Vítor José Cota Martins, de 27 anos.

Vítor conta ter gasto R$ 200 para comprar o cabo, e que foi este o único investimento feito para se adequar à transmissão. "Minha irmã foi ao exterior e trouxe. Se fosse comprar aqui, seriam uns R$ 400, o original". Vítor diz que não pretendia, inicialmente, usar o HDMI para este fim, mas que acabou sendo a melhor solução. O Bar do Zezé tem capacidade para 150 pessoas.

Pela manhã, João Pereira Barcelos, de 69 anos, dono do João da Carne, na Região Oeste da cidade, ainda tinha dúvidas sobre o que faria para transmitir o jogo do Cruzeiro. "Vou ter de ver com os meus filhos, como podemos fazer", disse. O comerciante afirmou que, atualmente, partidas de futebol não atraem mais tantos clientes como antes, mas pondera. "Sem passar jogos é pior."

De acordo com dados divulgados pelo Facebook, 128 milhões de pessoas se conectam mensalmente à rede social no Brasil. O Facebook adquiriu os direitos de transmissão da Libertadores para o ciclo comercial de 2019/2022. No Brasil, 27 jogos serão transmitidas exclusivamente no Facebook Watch às quintas-feiras.

Confira os jogos de times brasileiros transmitidos pelo Facebook:

07/03 - Huracán x Cruzeiro

14/03 - Athletico-PR x Jorge Wilstermann

04/04 - Universidad Católica x Grêmio

11/04 - Flamengo x San Jose