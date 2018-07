Barrado, Renato Santos reivindica volta ao time titular do Flamengo

RIO - Titular no ano passado e nas cinco primeiras rodadas da Taça Guanabara de 2013, Renato Santos não entende porque foi barrado pelo técnico Dorival Júnior e perdeu a vaga no Flamengo. O jogador garantiu respeitar a decisão, mas reivindicou a titularidade. Ele inclusive negou qualquer tipo de problema de peso, como chegou a ser noticiado.

"Não gosto de ficar falando bem de mim, não preciso. O futebol é um esporte muito popular e todo mundo vê. Meus números são bons aqui no Flamengo. Fiquei de fora das últimas partidas, mas foi escolha do treinador. Respeito muito a decisão do Dorival. Escreveram por aí que eu estava com problema de peso, mas quem fez isso não deve vir aos treinamentos, pois desde quando cheguei de férias era um dos melhores fisicamente", comentou.

De fato, os números do zagueiro no Flamengo são bons. Em 15 partidas pelo clube, o zagueiro perdeu apenas uma, no Brasileirão do ano passado, diante do Corinthians. Na ocasião, no entanto, ele marcou um dos gols da equipe carioca na derrota por 3 a 2.

Durante a semana, Renato Santos virou assunto no Flamengo por conta de uma discussão com o meia Ibson, ocorrida na última sexta-feira. Para o zagueiro, no entanto, o desentendimento foi algo "rotineiro".

"É uma coisa rotineira de um treinamento. Todo mundo quer ganhar, ninguém gosta de perder. Isso é bom, faz todo mundo se esforçar mais. É uma coisa normal, acontece. O Ibson é um grande amigo. Quando temos inimigo no time, nem conversamos. Falei com ele e ele falou comigo, já está tudo bem. Não é isso que vai estragar a nossa amizade", afirmou.