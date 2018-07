Barrios e Alecsandro marcam em jogo treino do Palmeiras

O Palmeiras goleou o São José por 6 a 1 nesta terça-feira, em jogo-treino realizado na Academia de Futebol. Os destaques da atividade, que contou apenas com os reservas, foram os atacantes Barrios, Alecsandro e Mouche, que marcaram gols. Cleiton Xavier e Zé Roberto também balançaram as redes da equipe interiorana.

O Palmeiras foi a campo com Aranha; João Pedro, Nathan, Leandro Almeida e Zé Roberto; Amaral e Andrei Girotto; Kelvin, Cleiton Xavier e Gabriel Jesus; Barrios. Os titulares ficaram na academia, fazendo trabalho muscular. A ausência foi o lateral-esquerdo Egídio, liberado para ir ao Rio de Janeiro para uma audiência.

O Palmeiras abriu o placar com Zé Roberto, que mesmo atuando na lateral, chegou bem pela esquerda, bateu rasteiro e o goleiro do São José falhou. O zagueiro Nathan cometeu pênalti e o São José empatou a partida. No meio do jogo-treino, Kelvin deixou a atividade com a mão na região do púbis direito. Ele ficou fora de alguns treinos na semana passada exatamente por causa de dores no local.

Cristaldo entrou no lugar de Kelvin e, pouco depois, Cleiton Xavier recolocou o Palmeiras na frente da atividade. Jogando bem, os reservas do Palmeiras ampliaram com boa jogada de Cristaldo, que cruzou para Barrios que, sem dificuldades, cabeceou e marcou 3 a 1, encerrando a primeira etapa.

No segundo tempo, Mouche, Fellype Gabriel e Alecsandro entraram nos lugares, respectivamente, de Gabriel Jesus, Barrios e Cleiton Xavier. Pouco depois, João Pedro deixou a atividade, sentindo dores na coxa direita. O garoto Josi, da base, entrou em seu lugar.

Alecsandro, após cruzamentos para a área, marcou o quarto e o quinto gol. E no último lance do jogo-treino, Mouche aproveitou e também de cabeça fez o sexto gol.

O elenco palmeirense volta aos treinos na quarta-feira pela manhã e treinará em dois períodos. A tendência é que o técnico Marcelo Oliveira realize uma atividade tática à tarde com os prováveis titulares que vão enfrentar o Atlético-PR, domingo, às 11h, no Allianz Parque.