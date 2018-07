Barrios agradece torcida e se despede: 'Levarei o Grêmio onde for'

O atacante Lucas Barrios utilizou as redes sociais para se despedir do Grêmio nesta terça-feira. Depois de revelar que não permanecerá no clube no ano que vem, o argentino naturalizado paraguaio agradeceu a torcida e demonstrou carinho pelas cores que defendeu por 10 meses.

"Pode ter certeza de que vou guardar as melhores lembranças na minha mente. Levarei o Grêmio onde for. Estarei com ele no coração onde estiver! Sou muito orgulhoso de fazer parte dessa história linda e desse ano 2017 inesquecível para todos os tricolores!", escreveu em sua página no Instagram.

Após a derrota para o Real Madrid no sábado, Barrios revelou que não ficaria no Grêmio. O atacante disse ter sido procurado pela diretoria há cerca de dois meses e informado de que não teria o contrato renovado. Mesmo assim, não mostrou qualquer mágoa do clube.

"Um clube forte se faz assim, com grupo comprometido, com torcida unida e com trabalho de todos. O Grêmio voltou a ser gigante, é o melhor time da América e um dos melhores do mundo. Valorize isso, comemore, torcedor, porque não é fácil chegar nesse nível!", comentou.

Foram 18 gols para o artilheiro do Grêmio em 2017, ao lado de Luan, apesar de ter chegado já com a temporada em andamento e perdido parte dela graças a uma lesão. E mais do que o título da Libertadores - o primeiro de sua carreira -, Barrios explicou que vai guardar o carinho da torcida.

"Foram 18 gols, a artilharia da equipe na temporada, a artilharia da Copa do Brasil e o tri da Libertadores. Mas nada disso é sombra perto do que você me deu, torcedor gremista. A recepção, a confiança, o carinho e o apoio em todos os momentos... Isso não tem preço. E foram muitos momentos lindos. Vibramos juntos, conquistamos juntos, somos campeões juntos!", lembrou.