Barrios anuncia acerto com Palmeiras e chega após a Copa América

O atacante Lucas Barrios é o mais novo reforço do Palmeiras. Nesta quinta-feira, por meio de publicação nas redes sociais, o jogador anunciou seu acerto com o clube brasileiro, explicando que vai se apresentar ao técnico Marcelo Oliveira depois da participação da seleção paraguaia na Copa América, que está sendo realizada no Chile. Se o Paraguai não se classificar, pode ser depois desse fim de semana.

"Presidente, depois da Copa América, vou honrar a camiseta do seu clube Palmeiras. Muito contente por ser parte desta grande instituição", escreveu Barrios, que assim se tornou o 23º jogador contratado pelo Palmeiras em 2015 - o próximo deve ser o zagueiro Leandro Almeida, que deve ter anunciada sua chegada nos próximos dias. Barrios fez o segundo gol do Paraguai contra a Argentina, de Messi, no empate de 2 a 2.

Barrios também estava nos planos do Cruzeiro, que chegou a ter um acordo com o Spartak Moscou, clube detentor dos direitos do atleta, mas ao tentar acertar o salário com o atacante ouviu de seus representantes que a prioridade seria fechar com o Palmeiras.

Presidente después de la copa América voy a honrar la camiseta de su club palmeiras !! Muy contento de ser parte... http://t.co/18BlMC1yBM — Lucas Barrios (@LucasBarrios_) 18 junho 2015

Com receio de perder o jogador para o rival mineiro ou para algum clube do exterior, o diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Mattos, viajou para a Argentina com o objetivo de conversar com Lúcio Bernasconi, sogro e agente de Barrios. A fórmula deu certo. Hoje com 30 anos, Barrios chamou a atenção no Colo Colo, do Chile, onde marcou 37 gols em 38 jogos, e acabou despertando o interesse do Borussia Dortmund. No clube alemão, também teve destaque, marcando 44 gols nas duas primeiras temporadas, mas depois caiu de rendimento. Passou por Guangzhou Evergrande, da China, e o russo Spartak, sem ter sucesso. Ele estava emprestado ao Montpellier, da França, onde fez 11 gols.

Além desses clubes, Barrios, que é argentino, mas se naturalizou paraguaio, atuou por Argentinos Juniors, Tigre e Tiro Federal, todos na Argentina; Deportes Temuco e Cobreloa, no Chile; e Atlas, no México, antes de brilhar pelo Colo Colo. Agora, Barrios chegará para reforçar o setor ofensivo do Palmeiras, que recentemente acertou a chegada do técnico Marcelo Oliveira e também contratou para o ataque o ex-flamenguista Alecsandro.