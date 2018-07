Barrios assina com o Palmeiras e agradece carinho da torcida

O atacante Lucas Barrios assinou contrato com o Palmeiras nesta segunda-feira e é, oficialmente, o 24º reforço da equipe na temporada. O paraguaio de 30 anos assinou contrato até julho de 2018 e fez questão de agradecer ao apoio que tem recebido nas mídias sociais desde que acertou verbalmente com o clube, durante a Copa América.

“Eu agradeço demais o carinho que a torcida já me deu nas redes sociais. Espero retribuir todo esse carinho em minha primeira partida pelo Palmeiras, ajudando a equipe com gols e a conseguir a vitória”, disse o atacante, que deve ser apresentado na quinta-feira.

O jogador contou que chega para ajudar e que está orgulhoso em defender a camisa do Palmeiras. “É uma equipe nova, que está melhorando a cada dia. Todos os torcedores estão vendo isso. Chego para somar à equipe. A verdade é que todos os torcedores têm a expectativa de fazermos um bom campeonato e conseguir um bom resultado ao final da temporada. O Palmeiras é uma equipe que tem muitos títulos, um dos times mais importantes do Brasil, e estou muito feliz por estar aqui”.

Para triunfar no Alviverde, Barrios se espelha em um outro paraguaio que fez muito sucesso no clube: O lateral-direito Arce, estrangeiro que mais vezes vestiu a camisa do clube. Foram 242 partidas, sendo 114 vitórias, 61 empates e 67 derrotas.

“Foi um jogador que ganhou muitas coisas aqui. Eu o conheci, é um grande treinador e grande pessoa. Não só eu, mas toda a equipe tem de brigar para ganhar as coisas, e principalmente competições internacionais. Mas o primeiro passo é tratar de chegar ao primeiro lugar do Brasileiro”, falou o novo candidato a homem-gol do Palmeiras.

O jogador ainda aproveitou para mandar um recado para os torcedores. “Sou um jogador que se entregará inteiramente pela equipe e que ajudará os companheiros a conseguir muitas vitórias. Quero proporcionar aos torcedores uma alegria enorme e, se puder, todas as partidas com vitória. Não prometo gols, mas prometo muito trabalho para fazer o meu melhor nesta nova etapa no Palmeiras”, finalizou.

Barrios nasceu em San Fernando, na Argentina, mas se naturalizou paraguaio. Ele começou no Argentinos Juniors-ARG e atuou também por Tigre-ARG, Temuco-CHI, Tiro Federal-ARG, Cobreloa-CHI, Atlas-MEX, Colo-Colo-CHI, Borussia Dortmund-ALE, Guangzhou Evergrande-CHN, Spartak Moscow-RUS e Montpellier-FRA, seu último clube.