Barrios chega neste domingo para assinar com o Palmeiras

O atacante Lucas Barrios vai chegar neste domingo ao Brasil para realizar exames médicos e, finalmente, assinar contrato com o Palmeiras. A expectativa é que até quinta-feira o jogador seja apresentado e já fica a disposição do técnico Marcelo Oliveira para a disputa do Campeonato Brasileiro.

O paraguaio ganhou uma semana de folga após disputar a Copa América. Como vinha de ritmo intenso, por ter atuado no Campeonato Francês pelo Montpellier, da França, a diretoria decidiu lhe dar a folga para descansar e chegar bem para já jogar. Fisicamente, o atacante está bem e só deve aguardar a regularização no BID para estrear pelo Alviverde.

Existe uma chance, pequena, dele ficar à disposição para o clássico contra o Santos, domingo, no Allianz Parque. A sua apresentação deve acontecer na quinta-feira, porque a semana será corrida para o Palmeiras, que deve retornar de Pernambuco na segunda-feira à noite. Na terça já viaja para Londrina, onde na quarta-feira enfrenta o ASA, pela Copa do Brasil.

Barrios tem 30 anos. Natural de San Fernando, na Argentina, se naturalizou paraguaio e teve início no Argentinos Juniors. Em seguida, teve passagens pelo Tigre-ARG, Temuco-CHI, Tiro Federal-ARG, Cobreloa-CHI, Atlas-MEX, Colo Colo-CHI, Borussia Dortmund-ALE, Guangzhou Evergrande-CHINA, Spartak Moscou-RUS e Montpellier-FRA.