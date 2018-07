Barrios deixa treino do Palmeiras mancando e pode virar desfalque

O Palmeiras realizou mais um treinamento na Academia de Futebol nesta quinta-feira e o destaque ficou para o fato do atacante Lucas Barrios deixar o gramado mais cedo, mancando e demonstrando chateação com a situação.

O paraguaio será avaliado pelos médicos e membros da comissão técnica do Palmeiras. Inicialmente, a situação não parece ser preocupante, mas uma melhor projeção se ele terá condições de atuar no sábado, contra a Ponte Preta, poderá ser conhecida no treinamento na manhã desta sexta-feira, também na Academia de Futebol.

Barrios pediu dispensa da seleção paraguaia que disputará a Copa América justamente para se preparar melhor e ajudar o Palmeiras.

O elenco palmeirense fez um treino de ataque contra defesa, onde Cuca não deu pistas de quem joga, mas a tendência é que ele repita a formação que goleou o Atlético-PR por 4 a 0, no sábado passado.

O Palmeiras faz o último treinamento antes do jogo com a Ponte Preta nesta sexta-feira pela manhã. Se não puder contar com Barrios, Cuca pode escalar Alecsandro na equipe.