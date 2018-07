Barrios desfalca Borussia Dortmund por até 3 semanas

O jogador contundiu-se no segundo tempo da decisão da Copa América, no último domingo, quando o Paraguai perdeu para o Uruguai, por 3 a 0, em Buenos Aires, e acabou com o vice-campeonato da competição.

O primeiro compromisso do Borussia, atual campeão do Campeonato Alemão, na temporada 2011/12 acontece já neste final de semana. A equipe enfrentará o Sandhausen, da terceira divisão local, pela primeira rodada da Copa da Alemanha. A defesa do título nacional começará no dia 5 de agosto, diante do Hamburgo, em casa.

Barrios foi essencial para a conquista do Alemão, que o clube não vencia desde 2002. Em 32 jogos ao longo da temporada, o paraguaio anotou 16 gols. Na última Copa América, o jogador não obteve o mesmo desempenho, marcando apenas uma vez.