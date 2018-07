Barrios é anunciado pelo Grêmio e chegará a Porto Alegre na sexta-feira

O Grêmio anunciou na noite desta quarta-feira a contratação do atacante Lucas Barrios. O paraguaio de 32 anos foi confirmado como mais um reforço do clube gaúcho momentos depois de sua rescisão com o Palmeiras ser confirmada. Os detalhes do contrato, como tempo de duração, não foram anunciados pela diretoria tricolor, que informou apenas que o jogador desembarca em Porto Alegre na sexta.

Barrios chega para uma posição carente no elenco gremista e para a qual o técnico Renato Gaúcho cobrava reforços. O Grêmio viveu seus melhores momentos em 2016 com Luan atuando centralizado no ataque, mas o treinador reclamava da ausência de um centroavante de ofício para ter uma nova opção.

O pedido de Renato ganhou força diante dos problemas físicos enfrentados por jogadores do sistema ofensivo gremista. Douglas, Luan, Pedro Rocha, Fernandinho, Jael e Beto da Silva, estes dois últimos contratados para esta temporada, ficaram afastados recentemente por conta de lesões.

Também pesou a favor da contratação de Barrios a longa experiência do jogador, que chega como uma aposta para a Libertadores. Nascido na Argentina, mas naturalizado paraguaio, o atacante rodou por diversos clubes do mundo e teve uma passagem de sucesso pelo Borussia Dortmund entre 2009 e 2012.

No Palmeiras, no entanto, Barrios não rendeu o esperado. Contratado em 2015 para ser a referência no ataque do time paulista, o atacante sofreu com problemas físicos, decepcionou nas oportunidades que teve e deixou o clube com 15 gols marcados em 45 partidas disputadas.

Para chegar ao Grêmio, o paraguaio deverá aceitar uma redução salarial. No Palmeiras, Barrios tinha os vencimentos pagos pela patrocinadora do clube, a Crefisa, e ganhava cerca de R$ 1 milhão por mês, valor incompatível com a realidade da diretoria gremista, que já reclamou de problemas financeiros diversas vezes recentemente.