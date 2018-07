Barrios e Cortez voltam a correr no campo na reapresentação do Grêmio

O técnico Renato Gaúcho teve duas boas notícias nesta segunda-feira, na reapresentação do Grêmio após a vitória de domingo sobre o Flamengo, em casa, pelo Campeonato Brasileiro. Dois titulares da equipe, Cortez e Lucas Barrios, mostraram evolução física e participaram de um trabalho físico leve no gramado.

Tanto Cortez quanto Barrios subiram ao campo do CT Presidente Luiz Carvalho para correr em volta das quatro linhas. O lateral se mostrou recuperado de uma pancada sofrida diante do Barcelona-EQU, semana passada, e deve voltar a ficar à disposição de Renato para as próximas partidas.

Mas o caso que mais preocupa é o de Barrios. O paraguaio foi desfalque diante do Barcelona-EQU por uma lesão muscular na coxa direita e preocupava para a primeira partida da final da Libertadores, contra o Lanús, dia 22, em Porto Alegre. O próprio Renato Gaúcho, no entanto, garantiu sua presença em campo.

Outro que apareceu no gramado e correu em volta do gramado foi o meia-atacante Arroyo, recuperado de uma amidalite. O treino no campo, aliás, foi apenas para os jogadores que não atuaram diante do Flamengo. O restante do elenco realizou um trabalho regenerativo.