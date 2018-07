Barrios está no BID e deve estrear em arena lotada do Palmeiras

O Palmeiras conseguiu inscrever o atacante Lucas Barrios no BID e, assim, o jogador está regularizado para poder estrear neste domingo, na partida contra o Santos, às 16h, no Allianz Parque. Sua participação depende apenas do técnico Marcelo Oliveira, que deve começar a montar o time para o clássico no treinamento que será realizado nesta sexta-feira, na Academia de Futebol. A provável estreia do atacante será na arena lotada.

Até a noite de ontem, foram comercializados 34 mil ingressos. Os setores Cadeira Gol Norte e Cadeira Central Leste já estão com as entradas esgotadas. A diretoria do Palmeiras correu contra o tempo para conseguir inscrever o jogador. Depois da Copa América, em que disputou pela seleção paraguaia, o atacante recebeu uma semana de férias. Ele chegou ao Brasil no domingo, assinou contrato e na terça-feira já foi treinar. Como fez poucas atividades com o grupo, ainda não é certa sua presença em campo no domingo.

O jogador foi apresentado nesta quinta-feira e chega com um contrato válido por três temporadas. Naturalmente, Barrios vem para ser titular, entretanto, terá bastante concorrência. Leandro Pereira tem sido titular nas últimas partidas e Cristaldo jogou contra o ASA, na quarta-feira, em Londrina, pela Copa do Brasil. Além disso, Alecsandro ainda se recupera de uma lesão na coxa e deve ser desfalque por mais duas semanas.

Barrios foi contratado do Spartak de Moscou, após atuar por empréstimo no Montpellier, da França, na última temporada. “Como jogador, às vezes você pensa em jogar em times importantes. Queria voltar à América do Sul, embora eu pudesse ficar na Europa. Já passei quase sete anos na Europa e fiquei contente pela carreira que fiz lá. Espero agora fazer um bom papel no Brasil também”, disse o atacante.