Lucas Barrios ganha tratamento especial no Palmeiras

Duas certezas foram concluídas no Palmeiras nos últimos dias. A primeira, é que a Copa do Brasil se tornou a prioridade, por isso, o técnico Marcelo Oliveira escalou um time misto diante do Avaí. Outra, é que Barrios merece atenção especial para poder brilhar e fazer a diferença na reta final da temporada. Por isso, o paraguaio terá um tratamento exclusivo.

A ideia da comissão técnica é fazer um trabalho onde Barrios consiga manter uma boa condição física, sem se desgastar. Como não teve férias e tem jogado na seleção paraguaia e no Palmeiras, o jogador está muito cansado e tem atuado quase no limite. Por isso, inclusive, tem sido poupado de alguns jogos.

Com as competições entrando na reta final, a ideia é utilizar mais o atacante, que será titular na quarta-feira, diante do Fluminense, pela semifinal da Copa do Brasil.

Dependendo de seu desempenho e do quanto se cansará na partida, é provável que ele não enfrente o Sport no sábado, pelo Brasileiro. Tudo para evitar uma lesão. Sem ele, Marcelo Oliveira pode escalar Cristaldo e Alecsandro - apenas no Brasileiro - na posição.

A vitória por 3 a 1 sobre o Avaí fez com que alguns jogadores ganhassem muitos pontos com o treinador. Um deles é o argentino Allione. Um dos melhores em campo, ele recebeu bastante elogios do treinador e pode até ganhar uma oportunidade entre os titulares diante do Fluminense.

Para o jogo contra os cariocas, Marcelo Oliveira não pode contar com Leandro Almeida, Thiago Santos e Alecsandro, já que o trio defendeu outras equipes na Copa do Brasil.