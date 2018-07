Barrios pede dispensa da seleção para ter sequência no Palmeiras

O atacante Lucas Barrios revelou nesta terça-feira que pediu dispensa da seleção paraguaia que disputará a Copa América em junho para poder ter uma sequência de jogos pela equipe do Palmeiras. O técnico Ramón Díaz aceitou o pedido do jogador e o retirou da lista, por isso, ele não aparece entre os 23 convocados. O jogador contou que informou Cuca de sua decisão na semana passada.

“Só espero ter chance em algum momento aqui no Palmeiras. Não espero com essa decisão ser titular. Seria muito egoísta da minha parte chegar à seleção e pegar a vaga de alguém que tem sequência dentro do clube. Eu tento sempre pensar no melhor para mim, para o Palmeiras e para o Paraguai. É claro que não foi uma decisão fácil, mas era o melhor neste momento”, disse o jogador, em entrevista coletiva nesta terça-feira.

Barrios assegurou que seria convocado e que o técnico do Paraguai entendeu suas justificativas e prometeu contar com eles nas Eliminatórias para a Copa. “Eu estava na lista. Expliquei que ainda não tive uma boa sequência no clube e precisava disso. Ele entendeu e disse que conta comigo para as Eliminatórias. Então espero chegar lá na frente mais preparado para ajudar o Paraguai”, explicou.

Na semana passada, Cuca teve uma conversa com o paraguaio e garantiu lhe dar mais oportunidades. Disse ainda que vê o jogador mais preparado em comparação ao ano passado. Nesta terça, o treinador comandou um coletivo e colocou o atacante como titular no início da atividade.

“O Cuca não sabia da minha decisão. Ele me disse que eu estava trabalhando muito bem e se eu fosse para a seleção, faria dois jogos e iria embora. Em algum momento vou ter oportunidade e ele me disse isso”, comentou.

Essa não é a primeira vez que Barrios pede dispensa da seleção. Em agosto do ano passado, quando tinha acabado de chegar ao Palmeiras, ele pediu para não enfrentar a Argentina, pois precisava ter um maior período de adaptação ao novo clube.

O Palmeiras estreia no Campeonato Brasileiro no próximo sábado, às 16h, contra o Atlético-PR, no Allianz Parque. O elenco ficará treinando em Atibaia até sexta-feira.