Barrios prega foco total do Grêmio na semifinal do Mundial de Clubes

O atacante Lucas Barrios pregou foco total do Grêmio na semifinal do Mundial de Clubes da Fifa, apesar da expectativa da torcida por um eventual confronto com o Real Madrid na decisão do título. Para o jogador paraguaio, o time brasileiro só deve pensar na estreia, na semifinal, marcada para a terça-feira.

"Sabemos que tem muita gente esperando que a gente dispute a final, mas, para chegar lá, temos que pensar primeiro na semifinal. Foi assim que encaramos cada um dos confrontos na Copa Libertadores e funcionou muito bem para nós", declarou o atacante, que tem boas chances de ser titular na estreia.

Barrios pregou atenção para evitar qualquer decepção na estreia porque o Grêmio vai representar não apenas o futebol brasileiro como também o sul-americano no Mundial. "É uma grande responsabilidade representar o clube e o futebol da América do Sul, mas temos que viver com esta pressão", afirmou.

Em entrevista ao site da Fifa, o atacante garantiu estar em boas condições físicas, após um ano de lesões e muitos jogos do Grêmio em diferentes competições. No entanto, admitiu o cansaço. "É o que acontece, mas estamos muito empolgados por termos ganhado a Libertadores e por termos nos classificados para o Mundial. Queremos fazer bonito", disse o gremista.

Já treinando nos Emirados Árabes Unidos, o Grêmio estreará na terça-feira contra o vencedor do duelo entre o Pachuca, do México, e o Wydad Casablanca, do Marrocos. Os dois times se enfrentam neste sábado.